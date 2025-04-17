Кондиционеры

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Кол-во товаров: 2033
Трубка теплоизоляционная Condiflex 6/6 (1/4), 2м
Трубка теплоизоляционная Condiflex 6/6 (1/4), 2м
Код товара: 5795825
Артикул: НС-1206838
Бренд: Ballu
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
23.84 / шт
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Трубка теплоизоляционная Condiflex 10/6 (3/8), 2м
Трубка теплоизоляционная Condiflex 10/6 (3/8), 2м
Код товара: 7923219
Артикул: НС-1206834
Бренд: Ballu
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
33.28 / шт
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Трубка теплоизоляционная Condiflex 12/6 (1/2), 2м
Трубка теплоизоляционная Condiflex 12/6 (1/2), 2м
Код товара: 9657702
Артикул: НС-1206835
Бренд: Ballu
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
38.61 / шт
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Трубка
Трубка
Код товара: 5017277
Артикул: НС-1206836
Бренд: Ballu
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
46.55 / шт
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Трубка
Трубка
Код товара: 5370080
Артикул: НС-1206837
Бренд: Ballu
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
50.54 / шт
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Шланг дренажный D=16 мм
Шланг дренажный D=16 мм
Код товара: 4678395
Артикул: AIR16
Бренд: DKC
На складе 720 м
Обновлено 17.04.2025
Цена:
56.35 / м
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Муфта медная 1/4 6,35 мм (упаковка 10 шт)
Муфта медная 1/4 6,35 мм (упаковка 10 шт)
Код товара: 5205455
Артикул: НС-1435399
Бренд: Ballu
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
60.31 / шт
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Заглушка медная 5/8 (упаковка 3 шт)
Заглушка медная 5/8 (упаковка 3 шт)
Код товара: 9135332
Артикул: НС-1435364
Бренд: Ballu
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
85.78 / шт
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Муфта медная переходная 1 5/8x1 3/8 (упаковка 3 шт)
Муфта медная переходная 1 5/8x1 3/8 (упаковка 3 шт)
Код товара: 8298056
Артикул: НС-1435405
Бренд: Ballu
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
248.54 / шт
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Тройник медный 3/8 9,52 мм (упаковка 10 шт)
Тройник медный 3/8 9,52 мм (упаковка 10 шт)
Код товара: 9092284
Артикул: НС-1435410
Бренд: Ballu
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
310.20 / шт
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Нагреватель дренажной трубки кондиционера, длина 0.3 м
Нагреватель дренажной трубки кондиционера, длина 0.3 м
Код товара: 9931136
Артикул: 3005503
Бренд: Алекс-Электроникс
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
378.71 / шт
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Нагреватель капиллярной трубки, длина 0.5 м
Нагреватель капиллярной трубки, длина 0.5 м
Код товара: 2755911
Артикул: 3006605
Бренд: Алекс-Электроникс
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
417.05 / шт
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Нагреватель дренажной трубки кондиционера, длина 0.5 м
Нагреватель дренажной трубки кондиционера, длина 0.5 м
Код товара: 6864934
Артикул: 3005505
Бренд: Алекс-Электроникс
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
445.82 / шт
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Кабель соединительный для кондиционеров WCN3
Кабель соединительный для кондиционеров WCN3
Код товара: 104826
Артикул: ER-00024736
Бренд: KENTATSU
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
446.71 / шт
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Нагреватель картера наружного блока кондиционера , длина 0.5 м
Нагреватель картера наружного блока кондиционера , длина 0.5 м
Код товара: 1278284
Артикул: 3005405
Бренд: Алекс-Электроникс
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
469.78 / шт
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Пульт универсальный для кондиционеров RX-101AII
Пульт универсальный для кондиционеров RX-101AII
Код товара: 1330463
Артикул: 38-0103
Бренд: REXANT
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
488.98 / шт
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Нагреватель дренажной трубки кондиционера, длина 0.7м
Нагреватель дренажной трубки кондиционера, длина 0.7м
Код товара: 5718730
Артикул: 3005507
Бренд: Алекс-Электроникс
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
512.93 / шт
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Нагреватель картера наружного блока кондиционера , длина 0.7 м
Нагреватель картера наружного блока кондиционера , длина 0.7 м
Код товара: 8330841
Артикул: 3005407
Бренд: Алекс-Электроникс
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
536.89 / шт
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Пульт универсальный для кондиционеров RX-102AII
Пульт универсальный для кондиционеров RX-102AII
Код товара: 7958588
Артикул: 38-0105
Бренд: REXANT
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
554.40 / шт
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Кронштейн для кондиционера (наружного блока) 415х450, пара
Кронштейн для кондиционера (наружного блока) 415х450, пара
Код товара: 538440
Артикул: НС-1037368
Бренд: Ballu
На складе 207 шт
Обновлено 17.04.2025
Цена:
557.58 / шт
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Сифон для отвода конденсата кондиционера RexFaber G-33
Сифон для отвода конденсата кондиционера RexFaber G-33
Код товара: 6028703
Артикул: НС-1346958
Бренд: Ballu
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
573.62 / шт
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Сифон G-33, прозрачный
Сифон G-33, прозрачный
Код товара: 2801999
Артикул: НС-1484029
Бренд: Ballu
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
573.62 / шт
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Шланг дренажный 16X15000 (мм), бухта
Шланг дренажный 16X15000 (мм), бухта
Код товара: 1271128
Артикул: НС-1420335
Бренд: Ballu
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
581 / шт
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Кабель соединительный DCCOMUS1F (переходник)
Кабель соединительный DCCOMUS1F (переходник)
Код товара: 7348651
Артикул: ER-00028409
Бренд: DAICHI
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
593.43 / шт
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Кабель соединительный DCCOMUS1C (переходник MIDEA)
Кабель соединительный DCCOMUS1C (переходник MIDEA)
Код товара: 6737641
Артикул: ER-00028407
Бренд: DAICHI
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
593.43 / шт
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Кабель соединительный DCCOMUS1A (переходник)
Кабель соединительный DCCOMUS1A (переходник)
Код товара: 6551662
Артикул: ER-00027802
Бренд: DAICHI
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
593.43 / шт
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Кабель соединительный DCCOMUS1D (переходник)
Кабель соединительный DCCOMUS1D (переходник)
Код товара: 5905635
Артикул: ER-00028418
Бренд: DAICHI
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
593.43 / шт
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Кабель соединительный DCCOMUS1B (переходник)
Кабель соединительный DCCOMUS1B (переходник)
Код товара: 3834266
Артикул: ER-00028417
Бренд: DAICHI
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
593.43 / шт
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Кабель соединительный DCCOMUS1J (переходник)
Кабель соединительный DCCOMUS1J (переходник)
Код товара: 3480488
Артикул: ER-00028415
Бренд: DAICHI
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
593.43 / шт
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Кабель соединительный DCCOMUS1E (переходник)
Кабель соединительный DCCOMUS1E (переходник)
Код товара: 2401140
Артикул: ER-00028408
Бренд: DAICHI
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
593.43 / шт
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Нагреватель дренажной трубки кондиционера, длина 1 м
Нагреватель дренажной трубки кондиционера, длина 1 м
Код товара: 1080384
Артикул: 3005510
Бренд: Алекс-Электроникс
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
603.99 / шт
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Кронштейн для кондиционера (наружного блока) 415х450, пара
Кронштейн для кондиционера (наружного блока) 415х450, пара
Код товара: 1254227
Артикул: _U200700
Бренд: Электроспектр
На складе 251 шт
Обновлено 17.04.2025
Цена:
609.14 / шт
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Нагреватель картера наружного блока кондиционера , длина 1 м
Нагреватель картера наружного блока кондиционера , длина 1 м
Код товара: 6594368
Артикул: 3005410
Бренд: Алекс-Электроникс
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
632.75 / шт
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Переключатель сезонный для кондиционеров , мощность до 1.5 кВт
Переключатель сезонный для кондиционеров , мощность до 1.5 кВт
Код товара: 4845907
Артикул: 7000770
Бренд: Алекс-Электроникс
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
671.10 / шт
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Кронштейн для кондиционера(наружного блока) 415х450, пара виндивидуальной упаковке
Кронштейн для кондиционера(наружного блока) 415х450, пара виндивидуальной упаковке
Код товара: 5095229
Артикул: НС-1202707
Бренд: Ballu
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
693.41 / шт
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Кронштейн для кондиционера (наружного блока) 500х500, пара
Кронштейн для кондиционера (наружного блока) 500х500, пара
Код товара: 3131949
Артикул: _U200702
Бренд: Электроспектр
Под заказ
Обновлено 17.04.2025
Цена:
696.92 / шт
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Кондиционеры

Современные решения для комфортного климата

Климатическое оборудование стало неотъемлемой частью современной жизни, обеспечивая комфортный микроклимат в жилых, коммерческих и производственных помещениях. Правильный выбор кондиционера позволяет не только охлаждать воздух в жаркие дни, но и поддерживать оптимальную температуру в любое время года.

Типы кондиционеров

  • Сплит-системы – оптимальное решение для квартир и офисов

  • Мульти-сплит системы – для обслуживания нескольких помещений

  • Мобильные кондиционеры – удобное решение без монтажа

  • Кассетные кондиционеры – для помещений с подвесными потолками

  • Канальные системы – скрытая установка с распределением воздуха через воздуховоды

  • Колонные кондиционеры – мощные решения для больших помещений

  • Прецизионные кондиционеры – для серверных и специальных помещений

Основные функции

Современные кондиционеры оснащены широким набором возможностей:

  • Охлаждение и обогрев помещения

  • Осушение воздуха при повышенной влажности

  • Вентиляция и циркуляция воздуха

  • Автоматическая регулировка температуры

  • Ночной режим работы

  • Самодиагностика неисправностей

  • Wi-Fi управление

Преимущества использования

  • Поддержание комфортной температуры

  • Улучшение качества воздуха

  • Снижение утомляемости и повышение работоспособности

  • Защита техники и мебели от перегрева

  • Создание оптимальных условий для сна

  • Возможность управления со смартфона

Как выбрать кондиционер

При выборе климатической техники важно учитывать:

  • Площадь помещения

  • Высоту потолков

  • Назначение помещения

  • Количество находящихся в нем людей

  • Наличие источников тепла

  • Бюджет проекта

  • Необходимый набор функций

Этапы установки

Профессиональный монтаж включает:

  • Расчет необходимой мощности

  • Подбор оптимальной модели

  • Разметку и подготовку места установки

  • Монтаж внутреннего и наружного блоков

  • Вакуумирование системы

  • Заправку фреоном

  • Пусконаладочные работы

Дополнительные возможности

Современные модели предлагают расширенный функционал:

  • Плазменная очистка воздуха

  • Ионизация

  • УФ-обработка

  • Антибактериальные фильтры

  • Автоматическое поддержание заданной температуры

  • Режим энергосбережения

Обслуживание и уход

Для длительной и надежной работы кондиционера необходимо:

  • Регулярная очистка фильтров

  • Проверка уровня хладагента

  • Диагностика работы системы

  • Профессиональное обслуживание 1-2 раза в год

Доверьте выбор и установку кондиционера профессионалам. Наши специалисты помогут подобрать оптимальную модель с учетом всех особенностей помещения и ваших пожеланий. Качественное климатическое оборудование – это залог комфорта и здоровья в любое время года.

Свяжитесь с нами для получения консультации и расчета стоимости установки кондиционера. Мы предлагаем широкий выбор моделей от ведущих производителей и гарантируем профессиональный подход к каждому проекту.


Наши специалисты с радостью ответят на любой интересующий по нашим товарам вопрос.

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